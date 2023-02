Alko-Pärchen hatte auf der Autobahn wilden Streit

Es war am Freitag, als gegen 23 Uhr ein Mann und eine Frau in einem Auto in Streit gerieten. Die beiden waren auf der A1 Richtung Salzburg auf Höhe Enns unterwegs. Kurz nach dem Parkplatz Enns Nord eskalierte die Diskussion und der 23-jährige Lenker aus Niederösterreich hielt seinen Pkw am Pannenstreifen an.