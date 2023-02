Lage „ernster“: Wieso den Briten das Gemüse fehlt

„Lasst sie Rüben essen“, titelte die Zeitung „Daily Mirror“ am Freitag - in Anlehnung an das berühmte Zitat „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen“, das der französischen Königin Marie-Antoinette in den Mund gelegt wird. In sozialen Medien werden die besten Rübenrezepte gesucht. „Das Land braucht Sie. Was kann man mit Rüben zubereiten - vor allem als Ersatz für Tomaten?“, twitterte der Wissenschafter Mike Galsworthy nur halb im Spaß an die Adresse von Star-Köchin Nigella Lawson.