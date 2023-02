Stipsits erinnert sich an kuriosen Ehe-Moment

Über das Ehe-Aus mit Katharina Straßer redet Kabarettist Thomas Stipsits nicht mehr so gerne. Er hat ja eh schon alles dazu gesagt. Lieber erinnert er sich an die schönen gemeinsamen Momente zurück – oder zumindest an die unvergesslichen. „Wir sind einmal in der Sauna gesessen und wurden von einer Dame angesprochen, ob wir denn wirklich der Stipsits und die Straßer wären. Das war schon kurios“, erzählt der 39-Jährige.