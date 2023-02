„Fein speisen zu Jubelpreisen“ erstmals in Linz

Österreichs größtes Kulinarik-Event, die Restaurantwoche, fand bisher 25. Mal statt - immer nur in Wien, in der 26. Auflage nun erstmals auch in anderen Bundesländern. Nach dem Motto „Fein speisen zu Jubelpreisen“ laden deshalb nicht weniger als 90 Restaurants von 7. bis 11. März dazu ein, die österreichische Top-Gastronomie zu entdecken.