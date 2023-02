Als Erster in Österreich: Kärnten startet Lehrgang

Ausbildung zum Inklusionsbeauftragten

Schon am Montag ist der erste Lehrgang zum Inklusionsbeauftragten mit 13 Teilnehmern losgegangen. „Im Rahmen der Entwicklung unserer ‚Lebenslanges Lernen-Strategie‘ haben wir Inklusion als Grundsatz definiert“, erklärt Gaby Schaunig. „Wir arbeiten konstant an Maßnahmen zur Gewährleistung der Teilhabe und Teilnahme am lebenslangen Lernen für alle in Kärnten lebenden Menschen.“ Der Lehrgang steht Mitarbeitern von Erwachsenenbildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung. „Dieser Lehrgang ist ein essenzieller Schritt zu Inklusion und tatsächlicher Barrierefreiheit in der Erwachsenenbildung“, so Schaunig weiter. Der nächste Lehrgang startet am 11. April 2023.