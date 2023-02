Brutale Home-Invasion: Polizei jagt letzten Täter

Es ist der pure Horror, den eine 55-Jährige am 13. Dezember 2022 in ihrem Haus am Eichberg in der Grazer Umlandgemeinde Stattegg erlebt hat. Unbekannte Täter stürmten gegen 19.45 Uhr ihr Haus. Sie überwältigten die Frau und banden sie an Händen und Füßen mit Kabelbindern und Klebeband an einem Sessel fest.