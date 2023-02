Titelverteidiger Straka zum Start in Schlagdistanz

Straka unterlief ein Double-Bogey bei zwei Bogeys und fünf Birdies. Matthias Schwab, im Vorjahr als Siebenter ebenfalls im Spitzenfeld, spielte in den ersten 13 Löchern drei Bogeys bei einem Birdie und beendete seine Runde erst am Donnerstagabend (Ortszeit). Einen guten Auftakt erwischte indes Lukas Nemecz beim World-Tour-Turnier in Indien. Mit einer 71er-Runde (1 unter Par) lag der Steirer in New Delhi auf Platz 15.