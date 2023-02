„Das Stadion auf der Gugl ist das Flaggschiff“

Die ist die Grundlage, um nachhaltig erfolgreich zu sein. So wie wir jetzt in Wien endlich das nationale Trainingscenter sowie das ÖFB-Headquarter in die Wege leiten konnten, ist es für Oberösterreich nahezu ein Muss, diese Infrastruktur zu haben. Das neue Stadion auf der Gugl ist für Fußball-Österreich ein gediegener Rückenwind und für Fußball-Oberösterreich geradezu ein Turbo, den man braucht, um langfristig Erfolge erzielen zu können.