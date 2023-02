Wortlos im Vollrausch in das Gesicht gestochen

Zu fünft waren die polnischen Arbeiter im Mai 2021 in Mattsee. Wegen Renovierungsarbeiten. Doch am 16. Mai hatte die befreundete Gruppe einen Anlass zum Feiern: den 50. Geburtstag des nun Angeklagten. Der Alkohol floss offenbar in Strömen, meint die Verteidigerin beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht, erwähnt vier Kisten Bier und sechs Flaschen Vodka. Deshalb könne sich der Maurer und zweifache Familienvater an gar nichts erinnern. Trotz eines Alkoholspiegels von 2,8 Promille war er zurechnungsfähig, betont Staatsanwalt Jürgen Wiener: „Er ist mit Blut an den Händen festgenommen worden.“