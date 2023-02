Zwei Meter besiegelten den Tod von Andreas (15)

15-Jährigen überrollt

Fahrlässige Tötung lautet der Vorwurf gegen den Polizeibeamten. Am 18. November 2021 saß er am Steuer eines VW-Busses der Polizei, verfolgte mit zwei Kollegen Andreas G. (15), der mit seinem Moped der Marke Rieju MRT 50 den Beamten ohne Licht und ohne sichtbares Kennzeichen davon gefahren war. Die Verfolgung setzte sich auf einem Feldweg bei Göriach bzw. St. Andrä vor. „Wir sind hinten drauf“, funkt die Streife Lungau 31 an die Kollegen. Auch der Name des Buben fällt im Funkverkehr.