„Botschafterinnen“ vom Feld lehren in den Klassen

Kleine „Lebensmitteldetektive“ am Werk

„Wir dürfen dabei unsere Kinder nicht unterschätzen - sie verstehen sehr wohl, vor welchen Problemen wir momentan in gesellschaftlicher Hinsicht stehen“, erläutert Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. Der grundlegende Teil der Lerninhalte ist die Vermittlung von Fakten zu regionalen und saisonalen Produkten, etwa deren deutlich kürzere Transportwege. Verbunden damit wird auch die Bedeutung für den Erhalt von Jobs in der Region und Wichtigkeit für Produzenten unserer Heimat bewusst gemacht.