Job-Kahlschlag bei Automobilzulieferer ZKW

Der Automobilzulieferer ZKW hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass das Werk im niederösterreichischen Wieselburg verkleinert wird. 600 der insgesamt 2600 Beschäftigten müssen gehen. Die Kapazitäten in der Slowakei, in China und Mexiko hingegen werden laut den am Donnerstag vorgestellten Plänen ausgebaut.