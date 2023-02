ÖSV-Skicrosser brennen auf ihren Einsatz

Heute (ab 10.30) starten die Skicrosser mit der Qualifikation in die Weltmeisterschaft in Bakuriani (Geo). Mittendrin sind die zwei Vorarlberger Asse Sonja Gigler und Mathias Graf. Sie reisten zusammen mit dem ÖSV-Team am Sonntag an, nicht ganz problemlos. „Wir haben sehr lange für den Check-in gebraucht, zum Glück hatte der Flieger eh schon Verspätung“, erzählt die Harderin und lacht.