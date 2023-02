2022 knapp 1 Mio. Asylanträge in Europa gestellt

In der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2015/2016 nicht mehr. Nach Angaben der EU-Asylagentur (EUAA) vom Mittwoch stellten in den 27 EU-Staaten sowie in der Schweiz und in Norwegen insgesamt 966.000 Schutzsuchende einen Antrag auf Asyl.