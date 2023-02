„Neuer Eiserner Vorhang zeichnet sich ab“

Modell von Helsinki als Lösungsansatz?

Was Europa tun könne, sei, „diese Teilung abzumildern, zu versuchen, dass dies nicht eine völlige Isolierung beider Teile Europas wird, und Russland ist halt ein Teil Europas“. Nach Ansicht des Experten könnte man „das Modell von Helsinki 1975“ ins Auge fassen. Damals unterzeichneten die Vertreter von 35 Staaten des West- und Ostblocks die Schlussakte der „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ in Helsinki. „Man war am Höhepunkt des Kalten Krieges, es hat heiße Kriege gegeben überall in der Dritten Welt, der Vietnam-Krieg war gerade zu einem Ende gekommen, und man hat gesagt, diese Spaltung Europas und diese Spannungen und diese Aufrüstungsprozesse, die es gibt, die muss man zumindest abmildern“, so Gärtner.