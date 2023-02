Hard überrascht mit European-League-Sieg bei Nexe!

Die abschließende European-League-Partie steigt für die Harder nächsten Dienstag (20.45 Uhr) zu Hause gegen BM Granollers aus Spanien. In der heimischen Liga empfangen die Vorarlberger am Freitag (18.30 Uhr) in einer Neuauflage des Vorjahresfinales Meister UHK Krems.