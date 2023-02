Das neue Selbstbewusstsein der Jungen im Tourismus

Es ist nicht lange her, da hatten renommierte Häuser Mühe, sich durch die Berge an Bewerbungen zu kämpfen. Heute bewerben sich die Tourismus-Arbeitgeber bei den Schulabsolventen und Absolventinnen, die sich mit Smartphone-Bewerbungen jenen Arbeitgeber aussuchen, der das beste „Matching“ mit den eigenen Vorstellungen hat. Bei der Veranstaltung von „Chef-and-Service connect“ am 28.2.2023 geschieht erstmals genau das - und zwar persönlich und digital. Jetzt sind es die 12 besten Schulen, die mit ihren 400 Absolventinnen die Arbeitgeber herausfordern.