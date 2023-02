„Liverpool zählt zu den stärksten Teams der Welt“

„Krone“:Heute gibt es das Wiedersehen mit Liverpool. Was sind deine stärksten Erinnerungen an das gewonnene Champions-League-Finale 2022 gegen die „Reds“ in Paris?

David Alaba: Der Abpfiff, den Pokal wieder in den Händen halten, die Feier danach in Paris auf dem Platz, die Feier in Madrid. Das alles realisierst du erst ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen danach.