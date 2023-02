84-Jährige von Linienbus erfasst - schwer verletzt

Am Montag um die Mittagszeit wartete eine Seniorin in der Grazer Kärtntnerstraße auf einen Bus stadteinwärts. Als ein Linienbus in die Haltestelle einfuhr, befand sich die 84-Jährige am dazugehörigen Gehsteig. Laut Polizei dürfte der 59-jährige Buslenker unachstam gewesen sein und touchierte die Frau mit der Vorderseite des Busses.