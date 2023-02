Länderzuschlag zur GIS-Gebühr gerät ins Visier

Mit der Diskussion über die ORF-Gebührenreform gerät auch die Landes-Rundfunkabgabe wieder in den Fokus. Deren Höhe können die Länder festlegen, sie beträgt in Salzburg aktuell 4,70 Euro monatlich. In fünf Bundesländern ist sie noch höher, allerdings verzichten Oberösterreich und Vorarlberg komplett darauf.