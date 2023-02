Kampf abseits der Front: Ukraine-Sportler & Krieg

So wie Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich. Nach den ersten russischen Bomben harrte sie mehrere Tage im Keller aus, machte sich auf einen abenteuerlichen Weg zur Hallen-WM in Belgrad und wurde dort im März Weltmeisterin. Stolz präsentierte sie die gelb-blaue Flagge, genau wie Schwimmer Michailo Romantschuk bei der WM 2022 in Budapest. Ihre Botschaft lautet: Der Krieg geht auch den Sport etwas an. „Wenn Leute sagen, Sport ist nicht Politik, ist das nicht richtig. Sport ist die größte Politik“, so Romantschuk.