Selenskyj will Berlusconi Wodka schenken

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi Wodka aus seinem Land schenken. „Ich kenne Berlusconi nicht persönlich. Aber vielleicht müssten wir ihm auch etwas schicken. Mag er Wodka? Wir haben Wodka sehr guter Qualität in der Ukraine“, so Selenskyj in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“.