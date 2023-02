Kogler: „Wir brauchen das Gas noch Jahre“

IV-Präsident Knill hat im Gespräch mit der „Krone“ das Thema Anspruchsdenken angestoßen, sehen Sie hier auch ein Problem?

Es war richtig, in der Corona-Krise schnell und breitflächig zu unterstützen. Eine Diskussion darüber muss sinnvoll geführt werden. Der Befund ist, dass in 90 bis 95 Prozent der Fälle zutreffend gefördert wurde. In früheren Zeiten gab es einen dichteren Förderdschungel. Das hat sich geändert und zudem ist es viel transparenter geworden. Es hat eine massive Verbesserung der Förderkultur gegeben und deswegen können wir es im Nachhinein überhaupt erst offen diskutieren. Aber die Anspruchsphilosophie ist schon ein Problem geworden in Österreich. Das sage ich ganz offen.