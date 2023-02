Friede in Moldau - unser Himmel auf Erden

Erste Rettungsinsel für 750.000 Kriegsflüchtlinge

Zwar nicht unter ganz so dramatischen Umständen, aber dennoch in Todesangst sind 750.000 Ukrainer nach Moldau geströmt. In ständiger Sorge, vom russischen Raketenhagel getroffen, von feindlichen Soldaten überfallen und vergewaltigt zu werden. Somit wurde das mit dem Kosovo ärmste Land Europas für diese erste Welle der Kriegsflüchtlinge zur sicheren Rettungsinsel.