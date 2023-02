Carlos Alcaraz bei Comeback gleich im Finale

Carlos Alcaraz fehlt nur noch ein Sieg zum perfekten Comeback nach viermonatiger Verletzungspause: Der Zweite der Tennis-Weltrangliste, der sich im November in Paris-Bercy eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte, besiegte am Samstag in Buenos Aires seinen spanischen Landsmann Bernabe Miralles klar mit 6:2, 6:2.