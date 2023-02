Hunderte Fans wegen GTI-Gedenkfeier angereist

Zunehmende Kritik und abnehmende Akzeptanz in Kombination mit dem Klimawandel sind laut Gemeinde Maria Wörth die Gründe dafür, dass das GTI-Treffen am Wörthersee in Kärnten nicht mehr stattfinden wird. Nachdem - wie berichtet - das Aus verkündet wurde, veranstalten Fans eine Gedenkfeier. Unzählige Menschen aus ganz Österreich kamen nach Reifnitz.