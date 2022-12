Kniefall? Was hinter der „grünen“ Kernkraft steckt

Kniefall, Gegenleistung, Hoffen auf erneute Hilfe

Wie konnte es dazu kommen? Vor allem Frankreich hat darauf gedrängt, Präsident Emmanuel Macron gilt als großer Verfechter der Atomkraft. Er war es auch, der Ursula von der Leyen als Kompromisskandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin vorgeschlagen und sie somit in den entsprechenden Sessel in Brüssel gehievt hat. So sprechen viele nun von einem Kniefall vor Frankreich, andere wiederum von der Gegenleistung, die von der Leyen mit der Taxonomie-Verordnung erbracht habe. Spekuliert wird auch darüber, dass sich die Deutsche für eine zweite Amtszeit in Stellung bringen will und erneut auf die Gunst von Macron hofft.