Deutschland: Weitere drei Kernkraftwerke vom Netz

Der finale Atomausstieg in Deutschland rückt immer näher. Mit dem Silvesterabend sind drei der sechs verbliebenen Kernkraftwerke vom Netz genommen worden. Die letzten drei Meiler sollen in genau einem Jahr vom Netz gehen - dann wäre der Ausstieg offiziell beendet. Die AKW in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Gundremmingen (Bayern) wurden nach Angaben der Betreiber in den letzten Stunden von 2021 stillgelegt.