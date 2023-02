Schwarz: „Taugt mir, dass ich Odi tratzen konnte“!

Und wie fühlt sich Bronze nun an?

Wenn man in Führung ist, will man es natürlich runterbringen, das ist ganz klar. Mit Bronze brauche ich mich aber nicht verstecken. Man darf sich nicht aufregen, wenn man von Weltmeisterschaften mit zwei Medaillen heimfährt - zurzeit: Am Sonntag ist ja noch der Slalom. Schauen wir, was da noch möglich ist.