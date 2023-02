Der Riesentorlauf der Herren - ab 10 Uhr LIVE

„Will gscheit attackieren“

Der sich nach seiner kräftezehrenden ersten WM-Woche (Silber in der Kombination, 6. im Super-G, 4. in der Abfahrt) zwei skifreie Tage gönnte, den Akku neu auflud. Und sich nun auf die Technikrennen freut: „Ich habe noch zwei Tage auf eisigem Untergrund trainiert, bin gut vorbereitet und will wieder gscheit attackieren.“ So wie bei der Generalprobe: In Schladming fuhr der WM-Dritte von Cortina 2021 erstmals in dieser Saison auf das Podest. Die Bedingungen auf der Planai: eisig