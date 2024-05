TU-Rektor: „Haben sich nicht an Abkommen gehalten“

Daraufhin haben Sie die Protestaktionen als „störendes Geplärre“ bezeichnet – warum?

Wenn man sich an das bilaterale Abkommen gehalten hätte, wäre überhaupt nichts passiert. Aber wenn man mitten in der Lehrveranstaltung mit einem Megaphon hereinkommt, verstehe ich, dass man sich unglaublich schreckt. Also habe ich einen scharfen Brief formuliert. Darin stand, dass wir uns rechtliche Schritte vorbehalten. Wir haben uns auch ein Angebot eingeholt, was das Entfernen dieser Pickerl kostet, und haben die Verantwortlichen gebeten, das zu begleichen. Und ja, das Wort „Geplärre“ habe ich verwendet – mit einem Megaphon in der Vorlesung empfinde ich es nun einmal so. Aber wir sind weit entfernt von einer Klage.