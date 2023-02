Verletzungspech als Glücksfall für Robert Weber

Nun setzte bei Weber der totale Stress ein. „Aus familiären Gründen war ich am Wochenende in Österreich. Eigentlich sollte ich am Donnerstag wieder bei Olympiacos trainieren!“ Stattdessen saß er abends im Flieger nach Berlin. Das Verletzungspech der 41-jährigen Legende Lindberg wurde zum Glücksfall für Weber, der in Sportdirektor Stefan Kretzschmar einen Mentor hat. „Er hatte mich damals schon für Magdeburg verpflichtet!“