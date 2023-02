Großbrand auf einem Bauernhof im Innviertel

Beim Aufladen einer Fahrzeugbatterie brach am Mittwoch auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Gilgenberg am Weilhart ein Großbrand aus. Vermutlich durch einen technischen Defekt des Ladegeräts, das der 50-jährige Besitzer an einen Radlader angesteckt hatte, kam es zu einem Glimmbrand in der Nähe von Siloballen.