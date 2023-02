„Die Sicherheit kommt immer vor Pünktlichkeit“

Arbeiten laufen seit November

Seit November ist man mit den Abgrabungsarbeiten beschäftigt. Verlief am Anfang alles wie am Schnürchen, musste in den vergangenen Wochen gleich viermal der Entminungsdienst des Bundesheeres anrücken. „Die Funde wurden aber alle rasch gelöst“, ist man vor Ort mit dem Zusammenspiel aller Beteiligten zufrieden. Rund 1,5 Kilometer Abgrabungsarbeiten stehen in der „roten Zone“ noch am Programm.