Senad nörgelt über Bambis „aufgeblasene Lippen“

In „Die Bambis“ geben Bambi und Senad Bruckner mit ihren vier Kindern - Larissa, Lusy, Laura und Lionel - Einblick in ihren aufregenden Alltag. Wie wohnt das Promi-Paar, und wie viel Trubel herrscht im Hause Bruckner? Das Familienchaos hat es in sich: Egal ob der gemeinsame Familienurlaub am Programm steht, ein Kindergeburtstag für Aufregung sorgt oder Bambi bei ihrem Job in der Lugner-City alle Hände voll zu tun hat - bei „Die Bambis“ ist immer was los. Ab Donnerstag um 21:30 Uhr bei ZAPPN und ATV.