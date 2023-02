Jana Esser: „Ich will im Rampenlicht stehen“

Talent fürs Modeln

Auch ihre unbändige Freude an Auftritten in der Öffentlichkeit blieb nicht lange unentdeckt. Mittlerweile wirft sich das vielseitige Talent nicht nur gern als Mannequin für ästhetische Fotoaufnahmen in Pose, sondern setzt sich voller Begeisterung auch auf Events mit prominenten Gästen gekonnt in Szene. Herausragend war unter anderem ein sportliches Großereignis.