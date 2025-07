Feuerwehr-Jugend mit Top-Leistungen bei Wettkampf

Bei Regen am Freitag und schweißtreibenden Temperaturen am Samstag ging die Wettkampfgruppe aus Weiden am See 1 im Bewerb Bronze, gefolgt von den Gruppen Steinberg 1 und Pinkafeld 1 als Sieger hervor. Im Bewerb Silber (hier werden die Funktionen gezogen) gewannen die Wettkämpfer aus Eisenberg an der Raab/St. Martin an der Raab-Berg/St. Martin an der Raab-Ort 1 vor Steinbrunn 1 und Weiden am See 1. Beim Jugend-Cup traten die neun schnellsten Gruppen zum Bewerb um die begehrte Wandertrophäe an. Der Sieg ging an Steinberg vor Pinkafeld und Neckenmarkt.