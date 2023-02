Schweden in Sorge um König Carl XVI. Gustaf

„Etwas muss passiert sein“

Die Thronfolgerin befindet sich derzeit mit ihrem Mann Prinz Daniel in Down Under und repräsentiert das Königshaus. „Es nimmt viel Aufmerksamkeit von Kronprinzessin Victorias und Prinz Daniels Reise nach Australien. Dies hätte das Königshaus nicht gewollt, wenn es sich nicht um eine ganz besondere Situation gehandelt hätte“, meinte die Zeitung „Svensk Damtidning“.