Mann (83) übersah Pkw: 22-Jähriger schwer verletzt

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 83-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße von Wörschach kommend in Richtung B 320. Der im Bezirk Liezen wohnhafte Deutsche beabsichtigte nach links auf die B 320 in Richtung Schladming abzubiegen. Zeitgleich fuhr der 22-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf der B 320 in Richtung Schladming. Der 83-Jährige dürfte das von rechts kommende Fahrzeug übersehen haben und fuhr auf die B 320 auf. Dabei kam es zur Kollision. Der 22-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer. Nach der Erstversorgung des Roten Kreuzes brachte das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 99 den Verletzten ins DHK Schladming. Der 83-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Wörschach war im Einsatz.