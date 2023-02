Ort will Kunststoffe bald wieder selber sammeln

Geht es um den im Jänner neue eingeführten „Gelben Sack“ zur Mülltrennung, steigt bei Eugendorfs Bürgermeister Johann Strasser der Blutdruck. „Ich bin da strikt dagegen. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen“, so der langjährige Ortschef. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Einem geht es auch ums Geld. Denn jene Sachen die im gelben Sack landen, bringen Einnahmen bei der Verwertung. Derzeit dürfen gemischte Plastikverpackungen nicht mehr im Altstoffsammelhof im Ort abgegeben werden. Auf gut deutsch: Was Geld bringt, wird nun von privaten Firmen erwirtschaft, Dinge die Kosten verursachen unterliegen der Gemeinde. „Für manche ist das eine reine Gelddruckmaschine“, kritisiert Strasser. Wenn Einnahmen beim Altstoffsammelhof entfallen, werden am Ende irgendwann auch die Gebühren für die Bürger steigen.