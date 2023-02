Durcheinander beim Mülltrennen in Salzburg bleibt

In der historischen Steingasse liegen und stehen an den Hausecken Säcke mit Kunststoff-Müll und allem, was seit Jahresanfang in den Gelben Sack kommt. Zuletzt wurde der Plastikmüll in der Gasse in der Salzburger Altstadt am 25. Jänner abgeholt. Einmal im Monat sieht der Abfallplan das vor. Das nächste Mal ist es am 22. Februar so weit. Bis zur Müllabfuhr werden noch einige Säcke dazukommen.