So tippt ÖFB-Kapitänin & Roma-Legionärin Wenninger

Mourinho ist sie bisher noch nicht über den Weg gelaufen, eine Meinung über die Arbeit des 60-jährigen Portugiesen hat sie aber. „Er ist sicher ein Startrainer, aber die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, ist nicht das, wo ich sage ‘wow‘. Da bin ich ehrlich, da schaue ich mir auch gerne was Anderes an“, so Wenninger. Sie ist nicht die Einzige, die so denkt, auch in Italien gibt es kritische Stimmen. „Die Italiener wollen schon den Ball und nach vorne spielen, aber unter Mourinho wird schon sehr viel verteidigt und an sich sehr defensiv gespielt. Das spielt mit, dass er nicht unumstritten ist, was ich so mitbekomme.“