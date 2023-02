Finnische Fans heizen ein - dennoch verlieren Beez

Mit Herz in die Final Four

Angesichts der positiven Atmosphäre seitens der Fans, lässt auch die teaminterne Stimmung nicht zu wünschen übrig, bestätigt Dürauer: „Wir haben noch immer die Chance, ins Halbfinale zu kommen und werden dafür definitiv an unseren Abschlüssen und der Chancenverwertung arbeiten. Im nächsten Spiel gegen die Meduni werden wir alles zeigen, was wir haben.“