ACSL-Cheerdance: Ein Tanz auf zwei Hochzeiten

Es wird von Anfang bis Ende an der Seitenlinie auf die Musik geachtet und getanzt. Das heißt, dass der Fokus permanent da sein muss, denn Auswechseln gibt es beim Cheerdance nicht. Einen Unterschied in Hinblick auf die Stimmung gibt es allerdings schon. „Es sind beim Football viel mehr Leute da, das wirkt sich nicht nur auf die Stimmung im Stadion aus, sondern auch auf uns“, heißt es von Hanna. Ein weiterer relevanter Unterschied ist der Faktor Platz. Im Stadion können beziehungsweise müssen die Sportlerinnen die Choreographien in einem viel größeren Maßstab ausdehnen als in der Halle.