„Diesen Schönheitsfehler werden wir korrigieren“

Als „absolut in Ordnung“ bezeichnet Alpin-Direktor Herbert Mandl die bisherige Ausbeute von fünf Medaillen. Österreich holte damit in der ersten WM-Woche das meiste Edelmetall aller Nationen. Doch: Gold fehlt. „Das ist ein Schönheitsfehler - aber den werden wir in der zweiten Woche hoffentlich korrigieren“, so Mandl. Sieben Chancen bleiben, um die erste titellose WM seit 1987 zu verhindern. Die „Krone“ checkt die Chancen in den verbliebenen Rennen.