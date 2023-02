Erlass zu NGO-Schiffen in Italien ist rechtswidrig

Damals hatte das Rettungsschiff 179 in Not geratene Menschen im zentralen Mittelmeer aufgenommen. Es durfte dann zwar nach Diskussionen im sizilianischen Hafen Catania anlegen, allerdings nur so lange, bis die 144 schutzbedürftigsten Passagiere von Bord gehen konnten. Weiteren 35 Migrantinnen und Migranten wurde die Aufnahme hingegen verweigert. NGO-Schiffe wie die norwegische Geo Barents erlebten dieselbe Situation. Keines der Schiffe bekam sofort eine Landegenehmigung. Einige Aktivistinnen und Aktivisten, darunter auch linke Parlamentarierinnen und Parlamentarier, protestierten gegen diese Entscheidung und forderten die Aufnahme aller Geretteten.