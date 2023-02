„Aktion scharf“ gegen Alko- und Drogenlenker

Mit 2,36 Promille ohne Führerschein

In Großpetersdorf verhielt sich ein Fahrer mehr als verdächtig: Er lenkte seinen Pkw in Schlangenlinien und wäre dabei fast gegen ein Brückengeländer gekracht. Beamte stoppten den Mann, wobei sich herausstellte, dass der 47-jährige Österreicher stolze 2,36 Promille Alkohol im Blut hatte. Üblich wäre in einem solchen Fall die sofortige Führerscheinabnahme. Doch das war nicht möglich, wie ein Polizeisprecher weiß: „Der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da besagtem Lenker wegen Alkoholisierung die Lenkberechtigung bereits vor einiger Zeit entzogen wurde.“ Der Trunkenbold wurde bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.