Skifahrer (68) zog sich Schnittverletzungen zu

Die Polizei Bludenz sucht nach einem Skifahrer, der am Sonntag im Skigebiet Bürserberg auf Höhe der Bürser Skihütte in einen Unfall mit einem 68-jährigen Wintersportler verwickelt war. Die beiden hatten zwar miteinander gesprochen, im Glauben unverletzt zu sein, aber keine Kontaktdaten ausgetauscht. Der 68-Jährige bemerkte allerdings später eine schwere Schnittverletzung am Oberschenkel.