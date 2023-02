Nach Frontal-Crash: Auto auf Bahndamm geschleudert

Außerfernbahn konnte rechtzeitig anhalten

„Durch die heftige Kollision wurde das Auto des 20-Jährigen gegen den Begrenzungszaun der angrenzenden Bahnanlage geschleudert. Der Pkw durchbrach den Zaun und kam am Bahndamm zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei. Zeitgleich näherte sich ein Regionalzug der Außerfernbahn in Fahrtrichtung Ehrwald. „Weil sich der Zug in Sichtweite der Unfallstelle befunden hatte, konnte der Lokführer den Zug noch gerade rechtzeitig und gefahrlos anhalten“, so die Ermittler weiter.