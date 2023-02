Rückschlag für Klosterneuburg im Kampf um Top-6

Sie unterlagen den ohne die erkrankten Toni Blazan und Daniel Köppel angereisten Swans Gmunden in einem spannenden Duell 73:79 (38:38). Die Niederösterreicher müssen nun am letzten Spieltag im Grunddurchgang am Samstag in Fürstenfeld gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Graz gegen Oberwart hoffen.